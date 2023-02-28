Васильев (Иришичев) Павел Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.12.1986
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1986
Образование
С 01.09.2004 по 30.05.2008
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Призыв на военную службу
09.07.2008
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Демобилизация
09.07.2009
Получение воинского звания/чина
2009
Гвардии младший сержант
Бракосочетание
02.02.2022
Светлый, Светловский, Калининградская область