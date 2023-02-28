Васильев (Иришичев) Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев (Иришичев) Павел Владимирович

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Место рождения

Большаково, Славский, Калининградская область

Дата рождения

02.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1986

Отец: Иришичев Алексей Иванович

Мать: Васильева Светлана Вячеславовна

Большаково, Славский, Калининградская область
Образование
С 01.09.2004 по 30.05.2008
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Призыв на военную службу
09.07.2008
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Демобилизация
09.07.2009
Гусев, Гусевский, Калининградская область
Получение воинского звания/чина
2009
Гусев, Гусевский, Калининградская область
Гвардии младший сержант
Бракосочетание
02.02.2022

Жена: Хрисанфова Маргарита Сергеевна

Светлый, Светловский, Калининградская область
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