Гаврюшина Ахилина Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврюшина Ахилина Лаврентьева

Гаврюшина Ахилина Лаврентьева

Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1844

Сын: Гаврюшин Семён Артемиев

Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.06.1846

Сын: Гаврюшин Леонтий Артемиев

Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.09.1847

Дочь: Гаврюшина Иулитта Артемиева

Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.02.1849

Сын: Гаврюшин Фёдор Артемиев

Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1851

Сын: Гаврюшин Захарий Артемиев

Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов

Рождение ребёнка
22.11.1853

Дочь: Гаврюшина Екатерина Артемиева

Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.07.1856

Сын: Гаврюшин Стефан Артемиев

Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close