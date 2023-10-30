Гаврюшина Ахилина Лаврентьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1844
Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов
Рождение ребёнка
15.06.1846
Сын: Гаврюшин Леонтий Артемиев
Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов
Рождение ребёнка
29.09.1847
Дочь: Гаврюшина Иулитта Артемиева
Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов
Рождение ребёнка
10.02.1849
Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов
Рождение ребёнка
01.09.1851
Сын: Гаврюшин Захарий Артемиев
Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов
Рождение ребёнка
22.11.1853
Дочь: Гаврюшина Екатерина Артемиева
Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов
Рождение ребёнка
28.07.1856
Отец ребёнка: Гаврюшин Артемий Иванов
Смерть
Неизвестно