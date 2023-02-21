Перцов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перцов Пётр Пантелеймонович

Мать: Перцова Зинаида Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перцова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перцова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Перцова Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцов Пётр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Перцова Тамара Григорьевна

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