(Наконечная) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Наконечная) Катерина

(Наконечная) Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Bilinski Joannes

Рождение ребёнка
03.03.1900

Сын: Билинский Фёдор

Отец ребёнка: Bilinski Joannes

Рождение ребёнка
01.04.1906

Сын: Bilinski Михаил

Отец ребёнка: Bilinski Joannes

Рождение ребёнка
1909

Сын: Bilinski Иван

Отец ребёнка: Bilinski Joannes

Рождение ребёнка
19.02.1911

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Bilinski Joannes

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