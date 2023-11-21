(Наконечная) Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Bilinski Joannes
Рождение ребёнка
03.03.1900
Сын: Билинский Фёдор
Отец ребёнка: Bilinski Joannes
Рождение ребёнка
01.04.1906
Сын: Bilinski Михаил
Отец ребёнка: Bilinski Joannes
Рождение ребёнка
1909
Сын: Bilinski Иван
Отец ребёнка: Bilinski Joannes
Рождение ребёнка
19.02.1911
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Bilinski Joannes