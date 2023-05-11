Козловская Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская Мария Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Козловский Павел Степанович

Отец ребёнка: Козловский Степан Николаевич

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Козловский Степан Николаевич

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловский Алексей Степанович

Отец ребёнка: Козловский Степан Николаевич

Волковыск, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Степан Николаевич

Смерть
Неизвестно