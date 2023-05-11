Козловская Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Козловский Павел Степанович
Отец ребёнка: Козловский Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Козловский Степан Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козловский Алексей Степанович
Отец ребёнка: Козловский Степан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно