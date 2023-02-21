Ющенко Ян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ющенко Ян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1907

Дочь: Ющенко Михалина Полина Яновна Ивановна

Мать ребёнка: Ющенко Франя Фильковна

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукуруза Тереза Яновна

Мать ребёнка: Ющенко Франя Фильковна

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гулько Людвиня Яновна

Мать ребёнка: Ющенко Франя Фильковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко Юзько Янович

Мать ребёнка: Ющенко Франя Фильковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко Франко Янович

Мать ребёнка: Ющенко Франя Фильковна

Смерть
Неизвестно
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