Ющенко Ян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1907
Дочь: Ющенко Михалина Полина Яновна Ивановна
Мать ребёнка: Ющенко Франя Фильковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукуруза Тереза Яновна
Мать ребёнка: Ющенко Франя Фильковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гулько Людвиня Яновна
Мать ребёнка: Ющенко Франя Фильковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ющенко Юзько Янович
Мать ребёнка: Ющенко Франя Фильковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ющенко Франко Янович
Мать ребёнка: Ющенко Франя Фильковна
Смерть
Неизвестно