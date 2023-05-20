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Смирнов Александр Сергеевич
Смирнов Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.11.1985
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Сергей Иванович
1949 г.р.
Мать
Смирнова - Смородинова Лидия Валентиновна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1985
Отец:
Смирнов Сергей Иванович
Мать:
Смирнова - Смородинова Лидия Валентиновна
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