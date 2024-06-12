Бирюкова Баркова Людмила Павловна 27.11.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБирюкова Баркова Людмила Павловна

Бирюкова Баркова Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Бирюков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Бирюков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Бирюков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Бирюков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
13.11.1995

Дочь: Бирюкова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Бирюков Сергей Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.