Бирюкова Баркова Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бирюков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бирюков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Бирюков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Бирюков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
13.11.1995
Дочь: Бирюкова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Бирюков Сергей Николаевич