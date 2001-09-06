Хакимов Шамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимов Шамиль

Место рождения

д.Татарский Сухой-Изяк, Фёдоровский район, БАССР

Дата рождения

06.01.1924

Дата смерти

06.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Татарский Сухой-Изяк, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хакимова Минисара

д.Татарский Сухой-Изяк, Фёдоровский район, БАССР
Смерть
06.09.2001
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