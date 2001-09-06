Хакимов Шамиль
Место рожденияд.Татарский Сухой-Изяк, Фёдоровский район, БАССР
Дата рождения06.01.1924
Дата смерти06.09.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Татарский Сухой-Изяк, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хакимова Минисара
д.Татарский Сухой-Изяк, Фёдоровский район, БАССР
Смерть
06.09.2001