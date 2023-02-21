Осипов Яков Павлович
Место рожденияна Красную Горку
Дата рожденияОколо 29.04.1907
Дата смерти?.08.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.04.1907
на Красную Горку
Бракосочетание
1924
три года не было детей, свадьба была на Троицу
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Александра Демидовна
Рождение ребёнка
02.11.1929
Сын: Осипов Михаил
Мать ребёнка: Осипова Александра Демидовна
Рождение ребёнка
08.07.1937
Дочь: Микляева Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Осипова Александра Демидовна
Рождение ребёнка
13.03.1944
Дочь: Уланова Валентина
Мать ребёнка: Осипова Александра Демидовна
Смерть
?.08.1954
Похороны
Неизвестно
кладбище в Сосновке, с отцом