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Осипов Яков Павлович

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Место рождения

на Красную Горку

Дата рождения

Около 29.04.1907

Дата смерти

?.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.04.1907

Отец: Осипов Павел Митрофанович

Мать: Осипова Параскева Васильевна

на Красную Горку
Бракосочетание
1924

Жена: Осипова Александра Демидовна

три года не было детей, свадьба была на Троицу
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Александра Демидовна

Рождение ребёнка
02.11.1929

Сын: Осипов Михаил

Мать ребёнка: Осипова Александра Демидовна

Рождение ребёнка
08.07.1937

Дочь: Микляева Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Осипова Александра Демидовна

Рождение ребёнка
13.03.1944

Дочь: Уланова Валентина

Мать ребёнка: Осипова Александра Демидовна

Смерть
?.08.1954
Похороны
Неизвестно
кладбище в Сосновке, с отцом
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