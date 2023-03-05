Соломахина Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Соломахин Астафей Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

от 1 жены
Рождение ребёнка
1803

Сын: Соломахин Иван Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

от 1 жены
Рождение ребёнка
05.12.1807

Сын: Соломахин Савелий Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

от 1 жены
Рождение ребёнка
1816

Сын: Соломахин Иван Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

от 2 жены
Рождение ребёнка
1820

Сын: Соломахин Июда Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

от 2 жены
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Соломахин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович

от 2 жены
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломахин Иван Иванович

2 жена
Смерть
Неизвестно
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