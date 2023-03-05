Соломахина Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Соломахин Астафей Иванович
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
от 1 жены
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
от 1 жены
Рождение ребёнка
05.12.1807
Сын: Соломахин Савелий Иванович
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
от 1 жены
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
от 2 жены
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
от 2 жены
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Соломахин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Соломахин Иван Иванович
от 2 жены
Бракосочетание
Неизвестно
2 жена
Смерть
Неизвестно