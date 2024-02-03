Мухачева Анна Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачева Анна Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1902

Сын: Вязников Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
05.08.1904

Сын: Вязников Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
16.07.1907

Сын: Вязников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
02.06.1909

Сын: Вязников Павел Васильевич

Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
04.04.1911

Сын: Вязников Семен Васильевич

Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
27.02.1913

Дочь: Вязникова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
02.01.1915

Дочь: Вязникова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязников Василий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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