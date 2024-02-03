Мухачева Анна Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1902
Сын: Вязников Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
05.08.1904
Сын: Вязников Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
16.07.1907
Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
02.06.1909
Сын: Вязников Павел Васильевич
Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
04.04.1911
Сын: Вязников Семен Васильевич
Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
27.02.1913
Дочь: Вязникова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
02.01.1915
Дочь: Вязникова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Вязников Василий Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно