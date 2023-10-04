Крючков Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Крючков Алексей
Мать: Крючкова Марфа
Рождение ребёнка
14.10.1931
Дочь: Шангина Антонина Павловна
Мать ребёнка: Крючкова Вера
место рождения с. Баткан Стерлитамакский район Башкирская АССР
Рождение ребёнка
1934
Сын: Крючков Константин Павлович
Мать ребёнка: Крючкова Вера
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Крючкова Вера
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Крючкова Раиса Павловна
Мать ребёнка: Крючкова Вера
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: Крючкова Вера
Рождение ребёнка
1946
Сын: Крючков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Крючкова Вера
Смерть
Неизвестно