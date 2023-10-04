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Крючков Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Крючков Алексей

Мать: Крючкова Марфа

Рождение ребёнка
14.10.1931

Дочь: Шангина Антонина Павловна

Мать ребёнка: Крючкова Вера

место рождения с. Баткан Стерлитамакский район Башкирская АССР
Рождение ребёнка
1934

Сын: Крючков Константин Павлович

Мать ребёнка: Крючкова Вера

Рождение ребёнка
1936

Сын: Крючков Николай Павлович

Мать ребёнка: Крючкова Вера

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Крючкова Раиса Павловна

Мать ребёнка: Крючкова Вера

Рождение ребёнка
1944

Сын: Крючков Виктор Павлович

Мать ребёнка: Крючкова Вера

Рождение ребёнка
1946

Сын: Крючков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Крючкова Вера

Смерть
Неизвестно
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