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Выликжанин Федор Тимофеевич
Выликжанин Федор Тимофеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Пол
Мужской
Отец
Выликжанин Тимофей Тимофеевич
1806 г.р.
Мать
Выликжанин (Вылягжанина) Глигерья Евсеева
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Выликжанин Тимофей Тимофеевич
Мать:
Выликжанин Глигерья Евсеева
Похороны
1835
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