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Выликжанин Федор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Выликжанин Тимофей Тимофеевич

Мать: Выликжанин Глигерья Евсеева

Похороны
1835
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