Варина (Макарова) Агриппина Егоровна 1
Место рожденияВологодская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Егор
Мать: Макарова Ольга
Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Варин Осип Ильич
Отец ребёнка: Варын Иля Иваныч
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Варын Иля Иваныч
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варын Иля Иваныч
Смерть
Неизвестно
Вологодская обл.