Варина (Макарова) Агриппина Егоровна 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варина (Макарова) Агриппина Егоровна 1

Место рождения

Вологодская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Егор

Мать: Макарова Ольга

Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Варин Осип Ильич

Отец ребёнка: Варын Иля Иваныч

Рождение ребёнка
1919

Сын: Варин Александр Ильич

Отец ребёнка: Варын Иля Иваныч

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варын Иля Иваныч

Смерть
Неизвестно
Вологодская обл.
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