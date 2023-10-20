Осколкина Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осколкина Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1889

Дочь: Осипова Екатерина

Отец ребёнка: Осколкин Гаврил

Покровское, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Осколкин Андрей

Отец ребёнка: Осколкин Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осколкин Анатолий

Отец ребёнка: Осколкин Гаврил

Работа или профессия
Неизвестно
дворянка
Смерть
1902
Причина смерти: от родов 3-го ребенка
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