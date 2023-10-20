Осколкина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1889
Дочь: Осипова Екатерина
Отец ребёнка: Осколкин Гаврил
Покровское, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1902
Сын: Осколкин Андрей
Отец ребёнка: Осколкин Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осколкин Анатолий
Отец ребёнка: Осколкин Гаврил
Работа или профессия
Неизвестно
дворянка
Смерть
1902
Причина смерти: от родов 3-го ребенка