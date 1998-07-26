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Винокуров Артем Николаевич
Винокуров Артем Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.07.1998
Пол
Мужской
Отец
Винокуров Николай Александрович
1969 г.р.
Мать
Винокурова Светлана Владимировна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1998
Отец:
Винокуров Николай Александрович
Мать:
Винокурова Светлана Владимировна
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