Сорокин Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Дмитрий Владимирович

Сорокин Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1989

Отец: не указан

Мать: Сорокина Хлёстова Елена Юрьевна

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