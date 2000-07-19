Иванов Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Анатолий Степанович

Иванов Анатолий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1928

Дата смерти

19.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1928

Отец: Иванов Степан Ильич

Мать: Иванова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
18.09.1967

Дочь: Фатеева Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Николаевна

Смерть
19.07.2000