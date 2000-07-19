Иванов Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1928
Дата смерти19.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1928
Отец: Иванов Степан Ильич
Мать: Иванова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
18.09.1967
Дочь: Фатеева Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Николаевна
Смерть
19.07.2000