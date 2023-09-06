Лелюк Анатолий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1965
Дочь: Якунина Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: Лелюк Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лелюк Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Лелюк Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно