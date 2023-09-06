Лелюк Анатолий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лелюк Анатолий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1965

Дочь: Якунина Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Лелюк Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лелюк Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Лелюк Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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