Феодосья Семенова
Место рождения
Дата рождения1752 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Чапкасов Моисей Филипович
Отец ребёнка: (сачепкасов) Филип Потапович
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Чапкасов Артемей
Отец ребёнка: (сачепкасов) Филип Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/106582