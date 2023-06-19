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Феодосья Семенова

Место рождения

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1752 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Чапкасов Моисей Филипович

Отец ребёнка: (сачепкасов) Филип Потапович

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Чапкасов Артемей

Отец ребёнка: (сачепкасов) Филип Потапович

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (сачепкасов) Филип Потапович

Рычино, Осинский уезд, Пермская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/106582