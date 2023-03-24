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Гараев Бикмулла Гараевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нуретдинов Гарай Нуретдинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1958

Дочь: Гараева Халида Бикмулловна

Мать ребёнка: Гараева Хадича Мухаметзянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гараева Хадича Мухаметзянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гараев Ильсур Бикмуллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно