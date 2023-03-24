Гараев Бикмулла Гараевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нуретдинов Гарай Нуретдинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1958
Дочь: Гараева Халида Бикмулловна
Мать ребёнка: Гараева Хадича Мухаметзянова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гараев Ильсур Бикмуллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно