Михайлова (Ершова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1941
Отец: Ершов Андрей
Мать: Ершова Анна
Бракосочетание
17.11.1960
Рождение ребёнка
10.09.1961
Сын: Михайлов Игорь Алексеевич
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Борисович
Рождение ребёнка
10.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Алексей Борисович
Смерть
Неизвестно