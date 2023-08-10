Михайлова (Ершова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Ершова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1941

Отец: Ершов Андрей

Мать: Ершова Анна

Бракосочетание
17.11.1960

Муж: Михайлов Алексей Борисович

Рождение ребёнка
10.09.1961

Сын: Михайлов Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Борисович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Алексей Борисович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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