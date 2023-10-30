Калафат Шервари-Фуното/Фонотова/ Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1905
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 75 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 108 /
Крещение
04.10.1905
ГАДО,Ф-426-1-10 / лист № 108 /, м/к 1905г.. / зап.№ 75 /
Смерть
Неизвестно
Borówka, pow. Jampol, Podole, Polska