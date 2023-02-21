Дәминова (Дәминова) Фирзә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дәминова (Дәминова) Фирзә

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1942

Отец: Дәминов Зәйнулла

Мать: Дәминова Шәмсикамер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сәлахетдинов Рафыйк

Отец ребёнка: Сәлахетдинов Рафил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сәлахетдинов Радик

Отец ребёнка: Сәлахетдинов Рафил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия

Отец ребёнка: Сәлахетдинов Рафил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резидә

Отец ребёнка: Сәлахетдинов Рафил

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