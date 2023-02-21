Дәминова (Дәминова) Фирзә
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1942
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1942
Отец: Дәминов Зәйнулла
Мать: Дәминова Шәмсикамер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сәлахетдинов Рафыйк
Отец ребёнка: Сәлахетдинов Рафил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сәлахетдинов Радик
Отец ребёнка: Сәлахетдинов Рафил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия
Отец ребёнка: Сәлахетдинов Рафил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резидә
Отец ребёнка: Сәлахетдинов Рафил