Шаховской Сергей Сергеевич 02.11.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Шаховской Сергей Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.11.1903, Москва, город федерального значения Москва

умер 1974, город Сан-Мартин-де-лос-Андес, Лакар, Неукен, Аргентинская Республика

Мать
Лепёшкина (Горбунова) Лидия Владимировна1862 г.р.
Отец
Шаховской Сергей Иванович28.01.1865 г.р.
Супруги
Петкевич (Набокова) Ольга Владимировна23.12.1902 г.р.
Шаховская (Главатская) Мария Аристидовна1900 г.р.
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Дети
Шаховской Сергей Сергеевич1940 г.р.
Шаховской Михаил СергеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1903

Отец: Шаховской Сергей Иванович

Мать: Лепёшкина (Горбунова) Лидия Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаховской Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Шаховская (Левицкая) Людмила Васильевна

Бракосочетание
После 1930

Жена: Петкевич (Набокова) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Шаховской Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Шаховская (Главатская) Мария Аристидовна

Бракосочетание
Около 1950

Жена: Шаховская (Главатская) Мария Аристидовна

Бракосочетание
После 1966

Жена: Шаховская (Левицкая) Людмила Васильевна

Смерть
1974
город Сан-Мартин-де-лос-Андес, Лакар, Неукен, Аргентинская Республика

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