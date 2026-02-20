Шаховской Сергей Сергеевич
мужской, родился 02.11.1903, Москва, город федерального значения Москва
умер 1974, город Сан-Мартин-де-лос-Андес, Лакар, Неукен, Аргентинская Республика
МатьЛепёшкина (Горбунова) Лидия Владимировна1862 г.р.
ОтецШаховской Сергей Иванович28.01.1865 г.р.
Супруги
Петкевич (Набокова) Ольга Владимировна23.12.1902 г.р.Показать еще 1
Дети
Шаховской Сергей Сергеевич1940 г.р.
Шаховской Михаил СергеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1903
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаховской Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Шаховская (Левицкая) Людмила Васильевна
Бракосочетание
После 1930
Рождение ребёнка
1940
Сын: Шаховской Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Шаховская (Главатская) Мария Аристидовна
Бракосочетание
Около 1950
Бракосочетание
После 1966
Смерть
1974
город Сан-Мартин-де-лос-Андес, Лакар, Неукен, Аргентинская Республика