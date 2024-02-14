Махижамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халиуллина) Шамсибядар
Отец ребёнка: Бахтияров Халиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халиуллина) Кашифя
Отец ребёнка: Бахтияров Халиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халиуллина) Шакира
Отец ребёнка: Бахтияров Халиулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахтияров Халиулла