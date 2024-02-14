Махижамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махижамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халиуллина) Шамсибядар

Отец ребёнка: Бахтияров Халиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халиуллина) Кашифя

Отец ребёнка: Бахтияров Халиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халиуллина) Шакира

Отец ребёнка: Бахтияров Халиулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтияров Халиулла

Смерть
Неизвестно

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