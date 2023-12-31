Дёмина Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмина Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1946

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1946

Отец: Сидоров Василий Павлович

Мать: не указана

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