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Буряков Михаил

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Место рождения

Орловская область Болховский район Вязовский с/с, село Игино

Дата рождения

1925

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Буряков Фёдор

Мать: Бурякова Акулина

Орловская область Болховский район Вязовский с/с, село Игино
Военная служба
1942
Фрунзеский РВК г. Москва
Сержант, член ВЛКСМ, командир орудия 66 забд. Ранен 20.о7.1944 г. Отправлен в эвакогоспиталь.
Смерть
1944
Похоронен в западной Белоруссии
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