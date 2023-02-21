Буряков Михаил
Место рожденияОрловская область Болховский район Вязовский с/с, село Игино
Дата рождения1925
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Буряков Фёдор
Мать: Бурякова Акулина
Орловская область Болховский район Вязовский с/с, село Игино
Военная служба
1942
Фрунзеский РВК г. Москва
Сержант, член ВЛКСМ, командир орудия 66 забд. Ранен 20.о7.1944 г. Отправлен в эвакогоспиталь.
Смерть
1944
Похоронен в западной Белоруссии