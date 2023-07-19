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Надяшева Цагана Тавуновна
Надяшева Цагана Тавуновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.1981
Пол
Женский
Отец
Надяшев Тавн Нордаевич
1958 г.р.
Мать
Надяшева (Сохранова) Зоя Цереновна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1981
Отец:
Надяшев Тавн Нордаевич
Мать:
Надяшева Зоя Цереновна
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