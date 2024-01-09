Кукликова (Хоробрых) Евфросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукликова (Хоробрых) Евфросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хоробрых Иван

Мать: Хоробрых Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Кукликов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Кукликов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукликов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Кукликов Николай

Смерть
Неизвестно
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