Кукликова (Хоробрых) Евфросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хоробрых Иван
Мать: Хоробрых Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Кукликов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Кукликов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кукликов Николай
Смерть
Неизвестно