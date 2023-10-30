Ерофеева (Федорова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева (Федорова) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Фомино, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

1968

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1887

Дочь: Ерофеева Анна Петровна

Отец ребёнка: Ерофеев Петр Савватеевич

Воронцово, город Чкаловск, Нижегородская область
Бракосочетание
25.01.1888

Муж: Ерофеев Петр Савватеевич

Воронцово, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1891

Сын: Ерофеев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Ерофеев Петр Савватеевич

Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Ерофеева Ольга Петровна

Отец ребёнка: Ерофеев Петр Савватеевич

Рождение ребёнка
14.08.1895

Дочь: Ерофеева Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Ерофеев Петр Савватеевич

Рождение
1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Фомино, город Чкаловск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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