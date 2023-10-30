Ерофеева (Федорова) Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1968
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1887
Дочь: Ерофеева Анна Петровна
Отец ребёнка: Ерофеев Петр Савватеевич
Бракосочетание
25.01.1888
Рождение ребёнка
18.10.1891
Отец ребёнка: Ерофеев Петр Савватеевич
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: Ерофеева Ольга Петровна
Отец ребёнка: Ерофеев Петр Савватеевич
Рождение ребёнка
14.08.1895
Дочь: Ерофеева Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Ерофеев Петр Савватеевич
Рождение
1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно