Костюк (Войняк) Акилина Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Войняк Максим Еремеевич
Мать: Войняк Мария Феодосиевна
Бракосочетание
11.11.1884
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Костюк Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Костюк Василий Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Костюк Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Костюк Василий Иванович
Смерть
Неизвестно