Костюк (Войняк) Акилина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюк (Войняк) Акилина Максимовна

Место рождения

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Войняк Максим Еремеевич

Мать: Войняк Мария Феодосиевна

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
11.11.1884

Муж: Костюк Василий Иванович

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Костюк Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Костюк Василий Иванович

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Костюк Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Костюк Василий Иванович

Молдова, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Смерть
Неизвестно
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