Тукмачев Никонор Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тукмачев Никонор Максимов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Тукмачев Стефан Никоноров

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1849

Дочь: Васса Никонорова

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1851

Сын: Тукмачев Тарасiй Никоноров

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно