Тукмачев Никонор Максимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1844
Сын: Тукмачев Стефан Никоноров
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Рождение ребёнка
17.08.1849
Дочь: Васса Никонорова
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Рождение ребёнка
24.02.1851
Сын: Тукмачев Тарасiй Никоноров
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно