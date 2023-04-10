Лебедев Леонид Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Леонид Викторович

Лебедев Леонид Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Полина Леонидовна

Мать ребёнка: Панфилова Наталья Вячеславна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Дарья Леонидовна

Мать ребёнка: Панфилова Наталья Вячеславна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Наталья Вячеславна