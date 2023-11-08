Орлов Сергей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Орлов Семен ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Васильевна

Ефремово, Мосальский район, Калужская облась
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухорукова Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Татьяна Васильевна

Смерть
1933
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