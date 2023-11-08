Орлов Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Орлов Семен ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Васильевна
Ефремово, Мосальский район, Калужская облась
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухорукова Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933