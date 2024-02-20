Górski (Szembek) Anna H.Wł. Marya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Górski (Szembek) Anna H.Wł. Marya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1880

Дата смерти

08.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1880

Отец: Szembek Zygmunt H Szembek

Мать: Szembek Klementyna

Бракосочетание
18.09.1906

Муж: Górski Antoni H.Bożawola

(Ukraina) Lwów, Ukraina
Рождение ребёнка
02.08.1908

Дочь: Maria H.Bożawola Pia

Отец ребёнка: Górski Antoni H.Bożawola

Wola Pękoszewska
Рождение ребёнка
12.04.1911

Сын: Górski Andrzej H.Bożawola Jan

Отец ребёнка: Górski Antoni H.Bożawola

Wola Pękoszewska
Рождение ребёнка
12.04.1911

Сын: Górski Zygmunt H.Bożawola Jan Franciszek

Отец ребёнка: Górski Antoni H.Bożawola

Wola Pękoszewska
Рождение ребёнка
19.01.1915

Сын: Górski Jerzy H.Bożawola

Отец ребёнка: Górski Antoni H.Bożawola

Warszawa
Смерть
08.02.1966
Sopot
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