Иванова (Окунева) Антонина Степановна
Место рождения
Дата рождения28.08.1918
Дата смерти10.10.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1918
Отец: Окунев Степан Николаевич
Мать: Окунева Домна Павловна
Рождение ребёнка
17.03.1940
Сын: Иванов Владимир
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Бракосочетание
После 1942
Муж: Петров Виктор
Бракосочетание
До 1942
Муж: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Виктор
Бокситогорский р-н, 7-ой рудник
Рождение ребёнка
12.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Виктор
Бокситогорский р-н, 7-ой рудник
Смерть
10.10.2002
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область