Иванова (Окунева) Антонина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Окунева) Антонина Степановна

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Место рождения

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

28.08.1918

Дата смерти

10.10.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1918

Отец: Окунев Степан Николаевич

Мать: Окунева Домна Павловна

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1940

Сын: Иванов Владимир

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
После 1942

Муж: Петров Виктор

Бракосочетание
До 1942

Муж: Иванов Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Виктор

Бокситогорский р-н, 7-ой рудник
Рождение ребёнка
12.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Виктор

Бокситогорский р-н, 7-ой рудник
Смерть
10.10.2002
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
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