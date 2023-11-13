Зайнаб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минзифа Нурмухамметовна
Отец ребёнка: Нурмухаммет Шафиков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миниса Нурмухамметовна
Отец ребёнка: Нурмухаммет Шафиков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафиков Нурислам Нурмухамметович
Отец ребёнка: Нурмухаммет Шафиков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафиков Ярмухамет Нурмухамметович
Отец ребёнка: Нурмухаммет Шафиков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нурмухаммет Шафиков
Смерть
Неизвестно