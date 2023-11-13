Зайнаб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнаб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минзифа Нурмухамметовна

Отец ребёнка: Нурмухаммет Шафиков

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миниса Нурмухамметовна

Отец ребёнка: Нурмухаммет Шафиков

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафиков Нурислам Нурмухамметович

Отец ребёнка: Нурмухаммет Шафиков

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафиков Ярмухамет Нурмухамметович

Отец ребёнка: Нурмухаммет Шафиков

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нурмухаммет Шафиков

Смерть
Неизвестно
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