Колтырчин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтырчин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колтырчина Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Колтырчина Валентина Миновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтырчин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Колтырчина Валентина Миновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтырчин Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Колтырчина Валентина Миновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтырчина Валентина Миновна

Смерть
Неизвестно
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