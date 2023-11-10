Юдина (Буртышева) Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения26.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1985
Сын: Юдин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Юдин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
11.03.1988
Дочь: Тряпичникова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Юдин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно