Юдина (Буртышева) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Буртышева) Ирина Владимировна

Место рождения

Итманово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.04.?

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Итманово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1985

Сын: Юдин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Юдин Александр Николаевич

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.03.1988

Дочь: Тряпичникова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Юдин Александр Николаевич

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Александр Николаевич

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