Авдотья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1788
Муж: Кирьян Иоаннович
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1791
Сын: Козма Кирьянович
Отец ребёнка: Кирьян Иоаннович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ульяна Кирьяновна
Отец ребёнка: Кирьян Иоаннович
Смерть
Неизвестно