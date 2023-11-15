Авдотья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1788

Муж: Кирьян Иоаннович

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Козма Кирьянович

Отец ребёнка: Кирьян Иоаннович

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ульяна Кирьяновна

Отец ребёнка: Кирьян Иоаннович

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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