Уварова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1950
Дочь: Тимофеева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Уваров Николай Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1975
Дочь: Чудакова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно