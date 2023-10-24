Уварова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1950

Дочь: Тимофеева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Уваров Николай Петрович

Рождение ребёнка
25.09.1975

Дочь: Чудакова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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