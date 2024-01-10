Шамигулов Файзрахман
Место рожденияс.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Бакирова Бибисара Файзрахмановна
Мать ребёнка: Шамигулова Хадича
с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шамигулов Гаяз Файзрахманович
Мать ребёнка: Шамигулова Хадича
с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1921
Сын: Шамигулов Рашит Файзрахманович
Мать ребёнка: Шамигулова Хадича
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.09.1928
Дочь: Каримова Фавзия Файзрахмановна
Мать ребёнка: Шамигулова Хадича
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамигулова Хадича
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Смерть
Неизвестно