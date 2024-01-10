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Шамигулов Файзрахман

Место рождения

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Бакирова Бибисара Файзрахмановна

Мать ребёнка: Шамигулова Хадича

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Шамигулов Гаяз Файзрахманович

Мать ребёнка: Шамигулова Хадича

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1921

Сын: Шамигулов Рашит Файзрахманович

Мать ребёнка: Шамигулова Хадича

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.09.1928

Дочь: Каримова Фавзия Файзрахмановна

Мать ребёнка: Шамигулова Хадича

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамигулова Хадича

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
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