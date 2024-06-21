Аносова (Попова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1911
Дата смерти15.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1911
Отец: Попов Фёдор
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аносов Александр
Рождение ребёнка
14.04.1940
Туголуково, Россия
Рождение ребёнка
08.02.1947
Рождение ребёнка
11.07.1954
Дочь: (Аносова) Лидия
Отец ребёнка: Аносов Александр
Смерть
15.06.1982