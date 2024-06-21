Аносова (Попова) Евдокия 24.11.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аносова (Попова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1911

Дата смерти

15.06.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1911

Отец: Попов Фёдор

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аносов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аносов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов Александр

Рождение ребёнка
14.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аносов Александр

Туголуково, Россия
Рождение ребёнка
08.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аносов Александр

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.07.1954

Дочь: (Аносова) Лидия

Отец ребёнка: Аносов Александр

Смерть
15.06.1982
Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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