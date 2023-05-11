Саенко (Терентьева) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко (Терентьева) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.40

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.40

Отец: Терентьев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1976

Дочь: Саенко Алена Алексеевна

Отец ребёнка: Саенко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
10.10.1979

Сын: Саенко Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Саенко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саенко Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Саенко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саенко Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Саенко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саенко Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Саенко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саенко Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Саенко Алексей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан