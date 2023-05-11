Саенко (Терентьева) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.40
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.40
Отец: Терентьев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1976
Дочь: Саенко Алена Алексеевна
Отец ребёнка: Саенко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
10.10.1979
Сын: Саенко Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Саенко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саенко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саенко Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Саенко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саенко Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Саенко Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саенко Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Саенко Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан