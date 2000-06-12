Суразакова (Мамашева) Любовь Адучиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуразакова (Мамашева) Любовь Адучиновна

Суразакова (Мамашева) Любовь Адучиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1964

Дата смерти

12.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1986

Дочь: Суразакова Елена Эдуардова

Отец ребёнка: Суразаков Эдуард Садувич

Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
08.01.1988

Сын: Суразаков Василий Эдуардович

Отец ребёнка: Суразаков Эдуард Садувич

Рождение ребёнка
19.03.1989

Сын: Суразаков Николай Эдуардович

Отец ребёнка: Суразаков Эдуард Садувич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суразаков Эдуард Садувич

Смерть
12.06.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close