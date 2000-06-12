Суразакова (Мамашева) Любовь Адучиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1964
Дата смерти12.06.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1986
Дочь: Суразакова Елена Эдуардова
Отец ребёнка: Суразаков Эдуард Садувич
Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
08.01.1988
Сын: Суразаков Василий Эдуардович
Отец ребёнка: Суразаков Эдуард Садувич
Рождение ребёнка
19.03.1989
Сын: Суразаков Николай Эдуардович
Отец ребёнка: Суразаков Эдуард Садувич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.2000