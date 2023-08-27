Ошейко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшейко Анатолий

Ошейко Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошейко Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Ошейко Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ощейко Валера Анатольевич

Мать ребёнка: Ошейко Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошейко Любовь Александровна

Смерть
Неизвестно
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