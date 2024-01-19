(Эксанова) Сажидэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Эксанова) Сажидэ

Место рождения

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исмаилов Иксан

Мать: Альбидя

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магжан

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллям

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймярдан

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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