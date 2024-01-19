(Эксанова) Сажидэ
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исмаилов Иксан
Мать: Альбидя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магжан
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллям
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймярдан
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно