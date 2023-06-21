Корякин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корякина Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корякина Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно